Pınar Karşıyaka Avrupa’ya iyi başlamak istiyor

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Hapoel Bank Yahav Kudüs’le mücadele edecek Pınar Karşıyaka’nın başantrenörü Ufuk Sarıca, bu maçtan galibiyetle dönüp iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Basketbol’da FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Hapoel Bank Yahav Kudüs’le mücadele edecek Pınar Karşıyaka’nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Ligdeki çıkışımızı Şampiyonlar Ligi’ne de yansıtmak istiyoruz" dedi. Sarıca, yaptığı açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi’nde Aliağa karşısında aldıkları galibiyetle 2’de 2 yaptıklarını, kazanarak devam etmenin önemli olduğunu söyledi.

FIBA Şampiyonlar Ligi’ne yarınki Hapoel Bank Yahav Kudüs maçıyla başlayacaklarını belirten Sarıca, "Zorlu bir grupta mücadele ediyoruz. Hapoel de iyi oyunculardan kurulu güçlü bir rakip. İlk maçlar çok önemlidir ve her zaman zor geçer. Ligdeki çıkışımızı Şampiyonlar Ligi’ne de yansıtmak istiyoruz. İsrail’den galibiyetle dönüp bu kulvara da iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz. Oyuncularıma güvenim tam, en iyi sonuçla İzmir’e döneceğimize yürekten inanıyorum" dedi.