Pınar Karşıyaka - Aliağa Petkim Spor müsabakasının biletleri satışa çıkıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında oynanacak Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkim Spor müsabakasının bilet fiyatları belli oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Pınar Karşıyaka, 10 Aralık Cumartesi günü Aliağa Petkim Spor’u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00’de başlayacak.

Müsabakanın biletleri 6 Aralık Salı günü saat 16.00’den itibaren tüm KSK Store’larda, VIP biletler sadece Mavi KSK Store’da, öğrenci biletleri ise maç günü 16.00’dan itibaren sadece gişede satışta olacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 250-300 TL

Tam: 70 TL

Öğrenci:40 TL