Philippe Keny: “Emre hoca beni ikna etti”

Başakşehir’in yeni transferi Philippe Keny, transferi sürecinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun kendisi arayıp ikna ettiğini ve bunun sonrasında çok fazla düşünmesine gerek kalmadığını ifade etti.

Medipol Başakşehir’e Bandırmaspor’dan transfer olan Philippe Keny, takımıyla birlikte ilk çıktığı antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir’e transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Kenny, "Çok güçlü bir takıma geldim. Çok gol atmak ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Rekabet için buradayım. Korkum ve endişem yok. İyi bir rekabet içinde olacağız. Sahada yüzde yüzümü vermeyi hedefliyorum. Bu formayı hak edebilmek için sıkı bir şekilde çalışacağım" ifadelerini kullandı.

“Emre hoca beni ikna etti”

Transferinde Emre Belözoğlu’nun önemli rol oynadığını vurgulayan Keny, "Emre hocamız beni aradığında transfer için ikna etti. Çok fazla düşünmeme gerek kalmadı. Burayı seçmem gerekiyordu. Emre hocamın anlattıkları doğrultusunda Medipol Başakşehir’e gelmeye karar verdim" diye konuştu.

“Hedeflere ulaşmak adına çalışmalara devam edeceğim”

Bandırmaspor’da sergilediği performansla büyük takımlardan birine transfer olmayı hak ettiğini aktaran Philippe Keny, "Kesinlikle buna inanıyordum. Bandırmaspor’da attığım goller, beni bugünlere getirdi. Buralar, benim için gerçekten çok ulaşılmaz hedefler değildi. Orada işimi çok iyi yaptım. Artık Medipol Başakşehir’de daha iyi hedeflere ulaşmak adına çalışmalara devam edeceğim" dedi.