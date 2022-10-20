PFDK’dan Yusuf Yazıcı’ya 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş-Trabzonspor maçında kırmızı kart gören bordo-mavili oyuncu Yusuf Yazıcı’ya 2 maç men cezası verdi.

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Kayserispor Kulübü’nün, 15.10.2022 tarihinde oynanan Kayserispor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, misafir takım taraftarlarının tahliye kapısından kontrolsüz bir şekilde tribüne alınarak statüye aykırı hareket edilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Savaş Aktı’nın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Erdal Yol’un, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Serhat Çolak’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

2- Galatasaray’ın 15.10.2022 tarihinde oynanan Kayserispor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- Fatih Karagümrük Kulübü’nün, 15.10.2022 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, kulüp temsilcisinin müsabaka organizasyon toplantısına geç katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

4- Medipol Başakşehir antrenörü Erdinç Sözer’in, 16.10.2022 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir -İstanbulspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Beşiktaş’ın, 16.10.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş -Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108, 109, 110 ve GÜNEY ALT TRİBÜN 119, 120, 121, 122 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6- Trabzonspor sporcusu Yusuf Yazıcı’nın, 16.10.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş -Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

7- Konyaspor Kulübü’nün, 15.10.2022 tarihinde oynanan Konyaspor-Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Corendon Alanyaspor Kulübü’nün, 14.10.2022 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Fraport Tav Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Corendon Alanyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan CORENDON AİRLENS KUZEY TRİBÜN KUZEY KALE ARKASI E, F, G, CORENDON AİRLENS MARATON TRİBÜN MARATON A, B, C, REALTOR GLOBAL GÜNEY TRİBÜN GÜNEY KALE ARKASI B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- Fraport Tav Antalyaspor Kulübü’nün, 14.10.2022 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Fraport Tav Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ROOF LOUNGE MİSAFİR TRİBÜN MİSAFİR A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fraport Tav Antalyaspor Kulübü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

10- MKE Ankaragücü Kulübü’nün, 17.10.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI VİP SOL, DOĞU TRİBÜN 302, 303, KUZEY KALE ARKASI 402, 403 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 87.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü’nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Ahmet Öztürk’ün stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Cezmi Kaya’nın stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Mehmet Emir Polat’ın stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Mücahid Osman Karabay’ın stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Şahin Özben’in stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

11- Fenerbahçe’nin, 17.10.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 407 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

12- Erzurumspor FK’nın, 16.10.2022 tarihinde oynanan Erzurumspor FK-Bodrumspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Erzurumspor FK masörü Turgay Koca’nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Erzurumspor FK antrenörü Gökhan Atasever’in, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Erzurumspor FK antrenörü Gökhan Atasever’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca ve 13. maddesinin uygulanması suretiyle 7 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

13- Çaykur Rizespor’un, 15.10.2022 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor -Eyüpspor FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DENİZ TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

14- Yılport Samsunspor Kulübü’nün, 15.10.2022 tarihinde oynanan Altınordu-Yılport Samsunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI MİSAFİR TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Yılport Samsunspor Kulübü sporcusu Douglas Willian Da Silva Saouza’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yılport Samsunspor Kulübü sporcusu Douglas Willian Da Silva Saouza’nın, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

15- Göztepe’nin, 16.10.2022 tarihinde oynanan Göztepe -Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, statüye aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 213 ve GÜNEY TRİBÜN 219 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Göztepe sporcusu Emre Çolak’ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

16- Tuzlaspor sporcusu Rajko Rotman’ın, Göztepe -Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.”