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PFDK’dan Yeni Malatya’ya ihtar

PFDK YENİ MALATYA'YA İHTAR CEZASI VERDİ

Spor 13.10.2020, 16:53
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PFDK’dan Yeni Malatya’ya ihtar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor-Antalyaspor karşılaşmasındaki akreditasyon sistemi nedeniyle Malatya ekibine ihtar cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni Malatyaspor Kulübü’nün, 03.10.2020 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Antalyaspor Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Turgay Yıldırım’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Mehmet Temur’un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Adem Sevinçhan’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Yusuf Boran’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Murat Alpay’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Vahap Alagöz’ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Yakup Kop’un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Mehmet Güngör’ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Murat Kanat’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Hakan Güler’in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Cristiano Alberto Cueva Bravo hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."

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