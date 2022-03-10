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PFDK’dan Mert Hakan’a 2, İrfan Can’a 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli oyuncular Mert Hakan Yandaş’a 2, İrfan Can Kahveci’ye ise 1 maç ceza verdi.

Spor 10.03.2022, 22:25 10.03.2022, 22:32
PFDK’dan Mert Hakan’a 2, İrfan Can’a 1 maç ceza

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Kayserispor Kulübü’nün, 07.03.2022 tarihinde oynanan Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Hikmet Karaman’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Onur Solmaz’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Zülfinaz Vural’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Konyaspor Kulübünün, 05.03.2022 tarihinde oynanan Konyaspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş’ın, 07.03.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş -Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 250.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜNÜ 108, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜNÜ 408, BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜNÜ 115 ve 116 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe’nin, 06.03.2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİGROS TRİBÜN C, D, L, FENERİUM ALT AVİS TRİBÜN C, F, SPOR TOTO TRİBÜN C, D, L, MARATON ÜST TRİBÜN H, I blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 96.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe idarecisi Selahattin Baki’nin, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 17.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Mert Hakan Yandaş’ın, hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu İrfan Can Kahveci’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe hakkında, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı paylaşımda bulunulmasından dolayı kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç hakkında, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı paylaşımda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Trabzonspor sporcusu Tymoteusz Puchacz’in, 06.03.2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübünün, 05.03.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü- Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VİP TRİBÜNÜ VİP SAĞ numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Bandırmaspor Kulübü idarecisi Oktay Karadağ’ın, 05.03.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü- Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Eyüpspor Kulübünün, 06.03.2022 tarihinde oynanan Eyüpspor- Ümraniyespor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KAPALI TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kocaelispor Kulübünün, 04.03.2022 tarihinde oynanan Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU MARATON ALT TRİBÜN 126 numaralı blok ve BATI NUMARALI ALT TRİBÜN 111-B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adanaspor A.Ş.’nin, 06.03.2022 tarihinde oynanan Adanaspor -Manisa Futbol Kulübü Spor Toto 1. Lig Grup müsabakasında, bir taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Boluspor Kulübü sporcusu Odise Roshi’nin, 06.03.2022 tarihinde oynanan Boluspor-Bursaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.”

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