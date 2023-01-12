PFDK’dan İrfan Can Kahveci’ye 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci’ye 2 maç men cezası verdi. Ayrıca Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da Başakşehir müsabakasından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

TFF’nin resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Beşiktaş’ın, 07.01.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Alt Tribün 108 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kasımpaşa’nın, 07.01.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 404’nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Ümraniyespor Kulübü sporcusu Anıl Demir’in, 08.01.2023 tarihinde oynanan Giresunspor - Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 26 000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Corendon Alanyaspor Kulübü’nün, 09.01.2023 tarihinde oynanan Alanyaspor - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Corendon Airlines Kuzey Tribünü Kuzey Kale Arkası D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Corendon Alanyaspor Kulübü’nün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor’un, 09.01.2023 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün A ve B nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu misafir tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe’nin, 08.01.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Fenerium Alt G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribünü D, E, L, M, Spor Toto Tribünü D, E, Maraton Üst Tribünü G ve H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, talimata aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu İrfan Can Kahveci’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray’ın, 08.01.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın, 09.01.2023 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 70.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük Kulübü’nün, 08.01.2023 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Konyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”