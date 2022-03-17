PFDK’dan Ali Koç’a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı para cezası verdi.

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Kayserispor Kulübü’nün 13.03.2022 tarihinde oynanan Kayserispor- Konyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor sporcusu Fabricio Santos De Jesus’un, 12.03.2022 tarihinde unda oynanan Kasımpaşa -Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray’ın, 14.03.2022 tarihinde oynanan Galatasaray -Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 105, 106, 107 ve 108 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray hakkında, anons sisteminin rakip takıma karşı kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Anıl Demirci’nin, 14.03.2022 tarihinde oynanan Galatasaray -Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor’un, 13.03.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Sivasspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 64.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY BATI ÜST TRİBÜN 206, GÜNEY BATI ALT TRİBÜN 102 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Sivasspor Kulübü hakkında, 13.03.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Sivasspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde 01.01.1997 ve daha sonra doğmuş en az 2 futbolcunun yazılması gerekirken kriterlere uygun 1 futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç’un, kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 25.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, kulüp başkanı tarafından kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Altay Kulübü’nün, 2 haftayı aşan süre boyunca herhangi bir mazeret göstermeksizin yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/4. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 375.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."