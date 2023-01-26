PFDK, Rosier’e 2 maç ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı oyuncu Rosier’e 2 maç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e de 50 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"1- Kayserispor Kulübü’nün, 22.01.2023 tarihinde oynanan Kayserispor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ KUZEY ALT C, D, E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 250.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı’nın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Çetin Uzuno’nun, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Alper Türkmen’in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Tayfun Ramazan Yıldırım’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Hakan Pazan’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Ali Türkmen’in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Ahmet Dirgenali’nin, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Zehra Taşyürek’in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Murat Korucu’nun, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Güler Erkılıç’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Tugay Akın’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Bünyamin Erol’un, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

2- Beşiktaş’ın, 22.01.2023 tarihinde oynanan Kayserispor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 190.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ GÜNEY ÜST A ve B numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 162.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Valentin Rosier’in, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. Maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Kasımpaşa’nın 21.01.2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa -Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kasımpaşa’nın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Medipol Başakşehir FK ’nın, 21.01.2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- Fraport Tav Antalyaspor Kulübü sporcusu Luiz Adriano Souza Da Silva’nın, 21.01.2023 tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksinde oynanan Galatasaray -Fraport Tav Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.350.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6- Ümraniyespor Kulübü’nün, 23.01.2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Ümraniyespor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Ümraniyespor Kulübü teknik sorumlusu Recep Uçar hakkında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

7- Fenerbahçe’nin, 23.01.2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 160.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe idarecisi Erol Bilecik’in, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, kulüp idarecileri tarafından müsabaka sonrası basın mensuplarına yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Adana Demirspor’un, 20.01.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor- Giresunspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

9- Giresunspor Kulübü antrenörü Sinan Közen’in, 20.01.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Giresunspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

10- Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’in, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 50 gün hak mahrumiyeti ve 120.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY Başkanı tarafından kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

11- Eyüpspor Kulübü’nün, 22.01.2023 tarihinde oynanan Eyüpspor-Yılport Samsunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜNÜ C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

12- Yılport Samsunspor Kulübünün, 22.01.2023 tarihinde oynanan Eyüpspor-Yılport Samsunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

13- Çaykur Rizespor’un, 23.01.2023 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Denizlispor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN MARATON D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

14- Bodrumspor’un, 22.01.2023 tarihinde oynanan Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Bodrumspor’un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

15- Adanaspor sporcusu Yohan Cedric Benjamin Roche’nin, 22.01.2023 tarihinde oynanan Adanaspor -Yeni Malatyaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

16- Gençlerbirliği Kulübü’nün, 21.01.2023 tarihinde oynanan Gençlerbirliği- Boluspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI SOL TRİBÜN 101 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

17- Boluspor Kulübü’nün, 21.01.2023 tarihinde oynanan Gençlerbirliği- Boluspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı17.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."