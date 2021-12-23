banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
PFDK kulüplere ceza yağdırdı!
PFDK kulüplere ceza yağdırdı!
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde
Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde

PFDK kulüplere ceza yağdırdı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok kulübe ceza verdi.

Spor 23.12.2021, 21:48 23.12.2021, 22:01
PFDK kulüplere ceza yağdırdı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok kulübe ceza verdi.

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Medipol Başakşehir’in, 18.12.2021 tarihinde oynanan Galatasaray -Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Sivasspor Kulübünün, 18.12.2021 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Sivasspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, TFF onaylı kaleci forma setini müsabaka organizasyon toplantısında yanlarında bulundurmamaları ve TFF onayı olmayan kaleci forma seti ile müsabakaya çıkmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

GZT Giresunspor Kulübünün, 17.12.2021 tarihinde oynanan GZT Giresunspor-Altay Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 125 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT Giresunspor Kulübü hakkında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada GZT Giresunspor Kulübü görevlisi Emrah Baydar’ın, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT Giresunspor Kulübü görevlisi Muhammet Akbaş’ın, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT Giresunspor Kulübü görevlisi Murat Şimşek’in, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Konyaspor Kulübünün, 18.12.2021 tarihinde oynanan Konyaspor- Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, 19.12.2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜN F, G, MARATON ALT TRİBÜN E, D, SPOR TOTO TRİBÜN D, E, F, MİGROS TRİBÜN K, L, M, N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Tuzlaspor’nin, 19.12.2021 tarihinde oynanan Tuzlaspor-Manisa FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN 207 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Menemenspor Kulübü sporcusu Toni Correia Gomes’in, 19.12.2021 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Menemenspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ile 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 2 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Boluspor Kulübünün, 18.12.2021 tarihinde oynanan Boluspor-MKE Ankaragücü Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Balıkesirspor Kulübünün, 18.12.2021 tarihinde oynanan Balıkesirspor-Altınordu Spor Toto 1. Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Alanyaspor 18 27
8. Sivasspor 18 26
9. Karagümrük 18 26
10. Beşiktaş 17 25
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8