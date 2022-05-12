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PFDK kararları açıklandı! Kulüplere ceza yağdı...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), birçok kulübe ceza verdi.

Spor 12.05.2022, 19:21 12.05.2022, 19:40
PFDK kararları açıklandı! Kulüplere ceza yağdı...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), birçok kulübe ceza verdi.

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

“Medipol Başakşehir FK’nın, 07.05.2022 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ÜST C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- Beşiktaş’ın, 08.05.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş -Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜNÜ 408, 409, GÜNEY ÜST TRİBÜNÜ 421, 422, 423, BATI ÜST TRİBÜNÜ 402, BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜNÜ 115, 116 ve ŞEREF BEY BATI ALT TRİBÜNÜ 102 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu ŞEREF BEY BATI ALT TRİBÜNÜ 102 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen ŞEREF BEY BATI ALT TRİBÜNÜ 102 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ’ın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Hatayspor Kulübü’nün, 06.05.2022 tarihinde oynanan Hatayspor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜN 105 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü’nün, akreditasyon siteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

4- Kocaelispor Kulübü’nün, 08.05.2022 tarihinde oynanan Kocaelispor-Altınordu Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON ALT TRİBÜNÜ 125 ve 126 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü’nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 65.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 96.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI NUMARALI ALT TRİBÜNÜ 112 ve 113 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü’nün, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Boluspor Kulübü’nün, 08.05.2022 tarihinde oynanan Boluspor- Samsunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Boluspor Kulübü’nün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

6- Balıkesirspor Kulübü’nün, 08.05.2022 tarihinde oynanan Balıkesirspor- Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜNÜ F ve BATI TRİBÜNÜ A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Balıkesirspor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- Denizlispor Kulübü’nün, 08.05.2022 tarihinde oynanan Denizlispor- Menemenspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Denizlispor Kulübü’nün, misafir takım ve TFF temsilcisinin izni olmadan sahanın sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Denizlispor Kulübü’nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Denizlispor Kulübü sporcusu Kevın Selom Mayi’nin, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Bursaspor Kulübü’nün, 08.05.2022 tarihinde oynanan Bursaspor- Ümraniyespor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü’nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 65.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü kaleci antrenörü Murat Alkan’ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

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