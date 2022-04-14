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PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), birçok kulübe ceza verdi.

Spor 14.04.2022, 23:10 15.04.2022, 08:54
PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), birçok kulübe ceza verdi.

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- GZT GİRESUNSPOR Kulübü kaleci antrenörü İLKER AVCIBAY’ın, 10.04.2022 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ONUR DİK’in, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 09.04.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE -KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 213 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 10.04.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN M, L, MARATON ALT TRİBÜN D, E, MARATON ÜST TRİBÜN D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 09.04.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜNÜ 114, 115, 116, SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜNÜ 107, 108, 109 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- HATAYSPOR Kulübü sporcusu RUBEN TIAGO RODRIGUES RIBEIRO’nun, 11.04.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- KONYASPOR Kulübünün, 09.04.2022 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR-KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü sporcusu AMAR RAHMANOVIC’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübünün, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü başkanı FATİH ÖZGÖKÇEN’in, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 10.04.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ALTAY Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 04.04.2022 tarihinde oynanan HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatına aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

9- DENİZLİSPOR Kulübünün, 10.04.2022 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-TUZLASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN ÜST E, MARATON TRİBÜNÜ H, I ve J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- TUZLASPOR A.Ş. görevlisi MUHAMMED ALİ KANIÇOK’un, 10.04.2022 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-TUZLASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 09.04.2022 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN D, E, F, G, H, I, J ve K blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu KWABENA OWUSU’nun, 09.04.2022 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

13- MENEMENSPOR Kulübü antrenörü MEHMET ALİ BEŞEL’in, 10.04.2022 tarihinde oynanan MENEMENSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- BURSASPOR Kulübünün, 10.04.2022 tarihinde oynanan BURSASPOR-KOCAELİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, DOĞU ALT TRİBÜN 115, 116, 117, BATI ALT TRİBÜN 100, 101, 1963 TRİBÜNÜ 101 A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- KOCAELİSPOR Kulübü sporcusu SEMİH KARADENİZ’in, 10.04.2022 tarihinde oynanan BURSASPOR-KOCAELİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- BANDIRMASPOR Kulübü sporcusu MILUTIN OSMAJIC’in, 09.04.2022 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-BEYPİLİÇ BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- MANİSA FK doktoru SEÇKİN ŞENIŞIK’ın, 10.04.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi."

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