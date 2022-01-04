PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ardından Adana Demirspor, Denizlispor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük’e verilen cezaları açıkladı.

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda oynanan maçların ardından aldığı kararları açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Adana Demirspor, Denizlispor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük kulüpleri çeşitli cezalar aldı. PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

“Adana Demirspor’nin, 29.12.2021 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Ankaraspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Denizlispor Kulübünün, 30.12.2021 tarihinde oynanan Galatasaray - Altaş Denizlispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Samsunspor Kulübü sporcusu Ali Ülgen’in, 29.12.2021 tarihinde oynanan Göztepe - Yılport Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük Kulübünün, 29.12.2021 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”