PFDK, Göztepe-Pendikspor maçına ilişkin cezaları açıkladı

Göztepe’nin, Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Pendikspor’u konuk ettiği maçta yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok ceza verdi.

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Göztepe, Pendikspor’la karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 36. dakikasında İsmail Köybaşı’nın taç kullanmak için topu alacağı sırada Osman Özköylü’nün topa vurmasından sonra çıkan olaylar nedeniyle PFDK birçok ceza verdi. PFDK tarafından yapılan açıklamada, “Göztepe antrenörü Ekrem Hayyam Dağ’ın, 11.03.2023 tarihinde oynanan Göztepe - Pendikspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Göztepe kaleci antrenörü Süha Özen’in, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.