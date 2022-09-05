Petrol Ofisi, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın sponsoru oldu

Türkiye’nin akaryakıt ve madeni yağ sektörlerinin önde gelen markalarından Petrol Ofisi, Türk futbolunun önemli temsilcilerinden Fenerbahçe Spor Kulübü ile kadın futbolunun gelişimi için güçlerini birleştirdi. Bu doğrultuda, Petrol Ofisi ile Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı arasında bir sponsorluk anlaşması imzalandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde 5 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen imza töreni, Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, Petrol Ofisi CMO’su Sinan Seha Türkseven, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Ç. Kızılhan, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi M. Kemal Danabaş ve futbolcuların katılımıyla gerçekleşti.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 2022-2023 sezonundan itibaren Fenerbahçe Petrol Ofisi adıyla ligde şampiyonluk mücadelesi verecek. Türk futbolunun farklı alanlarının gelişimine destek vermeye devam eden Petrol Ofisi, imzalanan sözleşme ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın isim ve forma göğüs sponsorluğunu üstlendi. Petrol Ofisi, 2021-2022 sezonunda büyük bir çekişmeye sahne olan Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’na 2022-2023 sezonundaki mücadelesine destek olacak.

“Kadın futbolunun gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz”

İmza töreninde konuşan Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, “Akaryakıt sektöründe lider, 81 yıllık köklü bir marka olarak, 115 yıllık geçmişi ve başarılarıyla spor dünyamızın en büyük kulüplerinden Fenerbahçe ile, kadın futboluna değer katacak bir sponsorluk anlaşması yapmaktan büyük bir onur duyduğumu belirtmek isterim.

En son İngiltere ve Almanya arasında Wembley’de oynanan UEFA – 2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası final maçı da gösterdi ki; kadın futbolu tüm dünyada çok ciddi yükselen bir değer. Yapmış olduğumuz bu anlaşma ile ülkemizde kadın futbolunun bilinirliğinin artmasına ve aynı zamanda kadın futbolunun gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Toplumsal hayatın tüm alanlarında kadınların gücüne, yaratıcılığına ve zekasına güveniyoruz. Bu nedenle de büyük şirket olmanın sorumluluklarından biri olarak gördüğümüz, cinsiyet eşitliği ve spora olan katkılarımızın üstüne yenilerini ilave ederek arttırmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, kadınların sosyal ve ekonomik açıdan erkeklerle eşit olmadığı coğrafyalar, yerinde saymaya hatta geri kalmaya mahkumdur. Önümüzdeki süreçte hedeflerimizden biri de yine kadın futbolunu desteklemek üzere, 3 milyon aboneye ulaşan ve Türkiye’nin 1 numaralı fantezi futbol oyunu olan Petrol Ofisi Sosyal Lig platformumuza da kadın futbolunu taşımak olacaktır” dedi.

“Petrol Ofisi ile futbol oynamak isteyen kadınlara ve kız çocuklarına

ilham olmaya, onları hayallerine bir adım daha yaklaştırmaya devam edeceğiz”

Geçen sezon sponsorlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Ç. Kızılhan, “Bugün yeni bir sponsorumuz ailemize katılıyor. Kuruluşunun ilk yılında mücadelesiyle bizleri gururlandıran, önümüzdeki yıllarda göstereceği başarılı performansların güçlü sinyallerini veren takımımızın bu sene en büyük destekçisi Petrol Ofisi olacak.

Geçtiğimiz yıl Kadın Futbol Takımımızı kurarken, amacımızın yalnızca sportif başarı olmadığını, kadınların sporun ve hayatın her alanında güçlenmesi için kadın futbolunun da bir araç olduğuna inandığımızı söylemiş, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınlara ve kız çocuklarına ilham olacak kadın futbolcular yetiştirmeyi kendimize amaç edinmiştik.

Bu sene de Petrol Ofisi ile amaçlarımızı ve hedeflerimizi güçlendirdik. Umuyoruz ki sektörün güçlü ismi Petrol Ofisi ile birlikte bu hedeflerimiz güçlenerek devam edecek, hayallerinde futbol oynamak isteyen kadınlara ve kız çocuklarına ilham olmaya, onları hayallerine bir adım daha yaklaştırmaya devam edeceğiz. Kadınların Türk futbolunda güçlenmesi için yanımızda olan Petrol Ofisi ailesine teşekkür ediyor, bu sezon mücadelesini Fenerbahçe Petrol Ofisi olarak sürdürecek takımımıza başarılarla dolu bir sezon biliyorum” şeklinde konuştu.

“Kız çocuklarının hayal ettikleri yeşil sahaya çıkabilmeleri için buradayız”

Fenerbahçe’nin 1. Dünya Savaşı, Petrol Ofisi’nin de 2. Dünya Savaşı’nda ülkenin en zor anlarında çok önemli sorumluluklar üstlendiklerini, çok önemli katkılarda bulunduklarına vurgu yapan Petrol Ofisi CMO’su Sinan Seha Türkseven, “Fenerbahçe gibi köklü bir spor kulübüyle yolumuzun kesişmesi de bir tesadüf değil elbette. Hem Petrol Ofisi hem de Fenerbahçe Spor Kulübü, kuruldukları ilk günden bu yana faaliyetleri ile imza attıkları başarılar ve güçlü adımlarla Türkiye’nin gelişimini destekleyen köklü ve önemli iki marka.

Türk sporunun en değerli kulüplerinden biri ile kadın futbolunun gelişimi için böyle bir anlaşmaya imza atmayı, iki büyük markanın Türkiye’nin geleceğine doğru çıktığı bir yolculuk, bir güç birliği olarak görüyoruz.

Şirket olarak, her alanda iç ve dış araştırmalardan elde ettiğimiz somut verilerle, hareket etmeye özen gösteriyoruz. Kadın futboluna yönelik de araştırma gerçekleştirdik. Araştırma sonucunda, Türkiye’de kadın sporları arasında futbola olan ilginin, voleybol, basketbol ve hatta tenisten sonra 4’üncü sırada olduğunu gördük. Oysa araştırmalar, her 10 kişiden 8’inin destek olunması halinde kadınların futbolda başarılı olacağına inanıyor.

Biz de tüm bu veriler ışığında, bu sponsorluk desteği ile kadın futbolunun gelişimine destek olmayı ve aynı zamanda ülkemizde futbolun ‘erkek sporu’ olarak görülme algısını kırmayı amaçlıyoruz. Dünyada hiçbir meslek ya da spor erkek tekelinde olmamalı…

Meslek diyorum çünkü, çoğu insan için aile ile kurduğu ilk bağlardan biri olan taraftarlık, bazıları için bir meslek hayali oluyor. Çoğu zaman ‘kadınlar futbol oynamaz’ denilerek, bu hayallerinden vazgeçirilen, bir anlamda ’ötekileştirilen’ kız çocuklarının umutları çalınıyor. Biz, o kız çocuklarının da bir gün hayal ettikleri o yeşil sahaya çıkabilmeleri için bugün buradayız.

UEFA’nın, futbolun kadınlar arasında 1 numaralı spor dalı haline geleceğine dair öngörüsü var. Bu öngörüyü Türkiye’de doğrulayan en güzel örneklerden biri de şüphesiz geçen sene Kadın Futbol Ligi’ndeki kıyasıya geçen mücadele oldu. Ligde, Hakkari’den Trabzon’a, Adana’dan Kayseri’ye kadar Türkiye’nin birçok farklı ilinden takımlar yer alıyor. Ligin henüz ilk sezonundaki futbol kalitesi ve sportif rekabet, Türkiye’de kadın futbolunun potansiyelini çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

Biz de ileride ülkemizi uluslararası alanda temsil edeceğine inandığımız Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı için, temelinde kadın futbolunun gelişimine değer katmayı hedeflediğimiz bu sponsorluk desteğini vermekten gurur duyuyoruz” dedi.

“Fenerbahçe Petrol Ofisi olarak sezonu kupayla tamamlayacağımıza dair inancımız tam”

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi M. Kemal Danabaş da, sektörün önde gelen firması Petrol Ofisi ile Türkiye’nin en büyük Spor Kulübü Fenerbahçe’nin adının yan yana olmasının heyecan verici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yaptığımız Genel Kurulumuzda Kongre Üyelerimizden aldığımız güçle Kadın Futbol Takımımızın temellerini atmıştık. Amacımız; sportif başarının yanında kadınların ve kız çocuklarının tüm kalıplaşmış yargıları kırarak, her alanda olduğu gibi futbolda da ne kadar başarılı olabileceklerini göstermekti. Türkiye’nin dört bir yanından aldığımız geri bildirimlerden, ne kadar doğru bir amaca hizmet ettiğimizi geçtiğimiz yıl gördük.

Sportif olarak; Doğru bir planlama neticesinde yaptığımız kadro ile sezonu rekorlar kırarak tamamladık. Gönül isterdi ki kuruluşumuzun ilk yılında bu mücadelemiz bir kupayla taçlansın ancak biz Hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak adına son ana dek mücadele ettik. Çok yeni bir takım olmamız dolayısıyla deneyim eksikliğimiz ve yaşadığımız şanssızlıklar kupaya çok yaklaşmamıza rağmen sonuca ulaşamadık.

Bu sene yaptığımız takviyelerle, kazandığımız deneyimlerle çok daha güçlü ve oturmuş bir takım olarak sezona başlayacağız. Fenerbahçe Petrol Ofisi olarak sezonu kupayla tamamlayacağımıza dair inancımız tam. Bu yıl takımımıza baktığımızda geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Fenerbahçe aidiyeti yüksek, başarılı ve güçlü bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum.

Takımımız yine mücadelesiyle tüm kadınlara ve kız çocuklarına ilham olmaya devam edecek. Teknik Direktörümüz Özkan Beceren yönetimindeki takımımıza yürekten inanıyor, sponsorumuz, ailemizin yeni üyesi Petrol Ofisi’nin desteğiyle sezon sonu şampiyonluklar kutlamayı diliyorum. İş birliğimiz hem kulübümüz ve camiamız hem de sponsorumuz için hayırlı uğurlu olsun…