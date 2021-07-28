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Petrocub kafilesi Sivas’a geldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Moldova temsilcisi Petrocub, Sivas’a geldi.
Spor 28.07.2021, 12:21
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Moldova temsilcisi Petrocub, Sivas’a geldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Sivasspor ile karşılaşacak olan Petrocub, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na ulaştı.
Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.Petrocub, DG Sivasspor maçının hazırlıklarını bu akşam müsabakanın oynanacağı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.