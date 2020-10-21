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Petr Cech, Chelsea kadrosunda
Chelsea 25 kişilik Premier Lig kadrosunu açıkladı. 2019'da futbolu bırakan ve İngiliz ekibinde danışman olarak görev yapan Petr Cech de acil durumlar için kadroya yazıldı.
Spor 21.10.2020, 10:53 21.10.2020, 10:55
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Chelsea, Premier Lig'de kaleci sıkıntı çekmemek için ilginç bir karar aldı.
Kadrosunda Kepa Arrizabalaga, Edouard Mendy ve Willy Caballero'yu bulunduran Maviler, 25 kişilik Premier Lig kadrosuna Petr Cech'i de dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, acil durumlar için Petr Cech'in listeye yazıldığı belirtildi.
2004-2015 yılları arasında Chelsea'nin kalesini koruyan Cech, 2015-2019 yılları arasında ise Arsenal'da görev yapmıştı. 2018-19 sezonunun sonunda futbolu bırakan 38 yaşındaki Cech, Chelsea'de danışman olarak görev yapıyor.
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