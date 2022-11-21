Petkimspor , taraftarını mutlu etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 79-75 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Petkimspor, ligde 5. sıraya yükseldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 7. hafta karşılaşmasında Onvo Büyükçekmece’yi ağırladı. İzmir temsilcisi, Enka Spor Salonu’nda oynanan müsabakadan 79-75’lik skorla galip ayrıldı. Petkimspor’da Jeremy Simmons ve Omar Morgan Prewitt 17’şer sayı ile oynarken, Peyton Aldridge ve Cem Ulusoy da 16’şar sayı üretti. Bu sonuçla birlikte Aliağa Petkimspr puan durumunda 5. sıraya yükseldi. İzmir temsilcisi gelecek hafta Konyaspor’a konuk olacak.