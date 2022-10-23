Petkimspor, Kenny Chery’i transfer etti

Aliağa Petkimspor, 30 yaşındaki Kanadalı gard Kenny Chery’i kadrosuna kattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan Aliağa Petkimspor, kadrosuna bir takviye daha yaptı. Ege Arar, Jeremy Simmons Silas Melson gibi oyuncularla kadrosunu güçlendiren İzmir temsilcisi, Kanadalı gard oyuncusu Kenny Chery’i de renklerine bağladı. Aliağa Petkimspor, 30 yaşındaki oyuncunun transferi şu sözlerle duyurdu: “Geçtiğimiz sezon Rusya Ligi ekiplerinden Avtodor forması giyen Kenny Chery, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı.”

Kenny Chery, geçen sezonu 6.8 sayı, 2.5 ribaund ve 1.5 asist ortamasıyla tamamlamıştı.