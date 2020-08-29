Petank Altın Nokta Zafer Turnuvası başladı

KOCAELİ (İHA) – Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlediği ve 3 gün sürecek olan Bocce Petank Altın Nokta Türkiye Şampiyonası başladı. Pandemi sürecinde müsabakaların yasaklanmasının ardından ilk kez bocce branşında gerçekleşen turnuvaya 20 şehirden 54 kadın, 99 erkek olmak üzere toplam 153 sporcu katıldı.

Eş zamanlı olarak oynandı

Türkiye şampiyonası Ankara, Antalya, Bartın, Bingöl, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Niğde, Samsun, Siirt ve Yalova’da eş zamanlı olarak düzenlendi. Sporcuların yarışma performansları online olarak sisteme aktarıldı. İlk günkü yarışmanın neticesinde ilk 16’ya kalan sporcular belirlendi. Şampiyonanın yarınki etabında atışlar canlı olarak yayınlanacak.

Kadınlarda en iyi 16

Kadınlarda ilk turu geçerek 19 puan alan Cansu Şimşek (Ankara) ilk sıraya yerleşti. Onu takiben sırasıyla; Sinem Coşan (Diyarbakır), Sevilay Gezli (Bingöl), Elvan Zeybek Günel (Ankara), Mizgin Morkoyun (Diyarbakır), Beyza Yıldırım (Elazığ), Rukiye Varol (Bingöl), Leyla Şahin (Ankara), Sevilay Tekiş (Mersin), Tuğba Basma (Bartın), Eda Sayak (Bingöl), Sena Öngen (Bursa), Buket Hatun (Mersin), Nisa Çetinkıl (Kocaeli), Dilçin Oğuz (Siirt) ve 9’ar puan paylaşan Elifnur Güder (Mersin), Sena Durur (İzmir), Şeval Akçanlı (Bingöl) geldi.

Erkeklerde turu geçen 16 sporcu

Erkeklerde ilk 16’ya kalan Elazığ’dan Hacı Veli Kırıcı, 23 puanla birinci sıraya yerleşti.

İlk 16’ya çıkan diğer sporcular şöyle:

"Emre Doktor (Ankara), Esat Çelik (Kocaeli), Ayhan Şimşek (Ankara), Cem Şimşek (Ankara), Hakan Anşın (Bingöl), Metin Tok (Konya), Ömer Erdemir (Kocaeli), Uğur Kebude (Elazığ), Doğan Yalçın (Kilis), Abdurrahman Yıldırım (Mersin), Eray Eraydın (İzmir), İsa Erdemir (Kocaeli), Kutay Duran (İstanbul), Kürşat Kurtaran (Bursa) ve 17 puanla 16.sıraya yerleşen Melih Mert Demirci (Ankara)"