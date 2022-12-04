Antalya’da kamp yapan ve hazırlıklarını yoğun bir şekilde devam ettiren Trabzonspor’da antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bruno Peres, “Öz güvenimi geri kazandığımda takıma yine olabildiğince yardım etmeye çalışacağım” dedi.

Spor Toto Süper Lig’e verilen 2022 Dünya Kupası arasında Antalya’da kampa giren bordo-mavili ekip, hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başlarken, sonrasında koordinasyon, çabukluk çalışması ve yarı sahada çift kale maç antrenmanı gerçekleştirildi. Antrenmana, milli takımlarda yer alan Maxi Gomez ve Stryger Larsen, uzun süreli sakatlıkları bulunan Serkan Asan ile Dorukhan Toköz’ün yanı sıra burnundan ameliyat edilen Marc Bartra, sağ kasık bölgesinde kas spazmı yaşayan Yusuf Yazıcı, sağ alt arka adalesinde ağrı bulunan Jorge Djaniny ve izinli Montassir Lahtimi, sol uyruğunda ön kas spazmı yaşayan kaleci Hakan Aydın ve sol dizinde ödem bulunan kaleci Muhammet Taha katılmadı.

Bordo-mavili takımın sağ beki Bruno Peres, Hull City maçıyla 7,5 ay sonra sahalara dönerken, 32 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz sezon nisan ayında Adana Demirspor ile oynanan lig maçında aşil tendonu kopmuştu. Ameliyat olan Peres’in 3-4 ay oynamayacağı açıklanmış ancak tedavi süreci uzamıştı. İlk onbirde sahaya çıkan Brezilyalı oyuncu mevkisinde görevini yaptı. Lisansı aktif edilmediği için resmi maçlarda oynamak için ocak ayını bekleyecek olan Peres, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bruno Peres: "Oynayarak öz güvenimi geri kazanacağım"

Yaşadığı sakatlıkta çok erken dönmenin mümkün olmadığını belirten Peres, “Böyle sakatlıklarda önemli olan iyi dönebilmek, eski seviyenize yakın yerlerde dönebilmek ki ben de bunu başardığımı düşünüyorum. Çünkü şu an az bir süre kaldı belki kendimi tamamen bulabilmem adına. Sadece işin fizik kısmını biraz daha tamamlayabilirsem ve oynayarak öz güvenimi geri kazandığımda takıma yine olabildiğince yardım etmeye çalışacağım” dedi.

"Takıma yetenekli arkadaşlarımız katıldı"

Takımdaki atmosferle ilgili de düşüncelerini aktaran Peres, “Geçen yıl ile bu yıl ki takıma baktığınızda iki tane iyi takım görüyorsunuz. Bu sene özelinde çok daha yarışmacı, çok daha iyi bir takım görüyorsunuz. Çünkü aramıza gerçekten çok yetenekli arkadaşlarımız katıldı. Geçen sene çok iyi bir takımız vardı. Takım birlikteliği, herkesin kendi yeteneği ve kendisinin en üst düzeyini göstermesi sonucunda da şampiyon olduk. Hep beraber şampiyon olduktan sonraki ilk amacımız elbette tekrar şampiyon olabilmek ve bu başarıyı yenilemek. Bizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Belki sezon başında bazı maçlarda ben burada değildim. Ama uzaktan da olsa hep takımın, takım arkadaşlarımın yanında olmaya çalışan biriyim. Belki ilk maçlarda istemediğimiz, hak etmediğimiz sonuçlar aldık. Ama şu kamp döneminin çok iyi geldiğini düşünüyorum. Çünkü hem burada birlikte zaman geçirip, birbirimizi daha iyi anlayıp hem de saha içinde yapmamız gerekenleri daha iyi pratik ediyoruz. Tabi ki şampiyon takımın hedefi yeniden şampiyon olabilmektir. Biz de bu yolda çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Temel amacımız Trabzonspor’a yardımcı olabilmek"

Peres yabancı sınırlaması hakkında ise, “Öncelikle kendimden başlayayım. 6 uzun ay oldu benim geri dönüşüm tabi ki kolay olmadı. Belki söylemesi kolay geliyor ama bir futbolcunun sakatlık sürecini atlatabilmesi çok kolay değil. Ama hissiyatınız var neler hissettiğinizi biliyorsunuz ama bunu bir de saha içinde test etmeniz gerekiyor. Neleri nasıl yapabildiğinizi, eskisi gibi yapıp yapamadığınızı görmeniz gerekiyor. Dün Hull City ile oynadığımız maçta benim adıma iyi bir test olduğunu düşünüyorum. Gayet iyi hissettim maçtan sonra sakatlığa bağlı olarak hiçbir ağrı hissetmedim. Sadece uzun süre maç oynamadıktan sonra ufak bir yorgunluk hissedebiliyorsunuz ama bu da zaten normal. Ben kendimi iyi hissediyorum ve olabildiğince iyiye gitmeye çalışıyorum. Yabancı sınırlaması ile alakalı olan konu benim değil hocalarımızın kulübümüzün yanıtlaması gereken bir soru. Ben burada işimi en iyi şekilde yapıp takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum benim pozisyonumda oynayan arkadaşlarım var onlarla aramızda çok büyük bir saygı ve sevgi var. Herkes işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Temel amacımız Trabzonspor’a ve takım arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek dolayısıyla oynayan arkadaşlarımızdan hocamız kimi isterse kimi tercih ederse o da takım arkadaşları ve taraftarları için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

"Fenerbahce maçında sahada olmak isterdim"

Fenerbahçe maçında saha kenarından takım arkadaşlarına destek olacağını belerten Peres, “Tabi ki çok önemli bir maçtan bahsediyorsunuz ve bu tarz önemli olan maçları her oyuncu oynamak ister. Bu maçlarda da oynamak kolay değildir hem taraftarınızın önünde oynuyorsunuz olumlu bir sonuç almanız gerekiyor ve elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Büyük maçlar büyük oyuncular gerektirir ben de saha içinde olmayı çok isterdim. Tabi ki saha dışından, kenarından arkadaşlarımı desteklemeye devam edeceğim ama tabi ki biraz da canım yanacak o sahanın içinde olmayı arkadaşlarımla beraber olmayı çok isterdim. Bu sene lig çok yarışmacı geçen seneye göre biraz farklı bir lig görüyoruz çünkü çok düşük puan farklarında çok fazla takımın sıralandığını görebiliyorsunuz. Fenerbahçe maçı önemli biliyorsunuz ama takımımız bu maça tamamen hazır durumda şu an gayet iyi çalışıyoruz. Bütün takım arkadaşlarımızın tek amacı o maçtan iyi bir skor elde edip hem aradaki puan farkını kapatıp hem de geçen sene yaptığımız o başarıyı tekrarlayabilmek” dedi.