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Peres ameliyat oldu
Trabzonspor’un Brezilyalı defans oyuncusu Bruno Peres, Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından bugün ameliyat oldu.
Spor 27.04.2022, 17:40
Trabzonspor’un Brezilyalı defans oyuncusu Bruno Peres, Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından bugün ameliyat oldu.
Trabzonspor’da, hafta sonu oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sol aşil tendonunda yırtık oluşan Bruno Peres bugün başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, Bruno Peres’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.