Pepe: Sahada para oynamıyor!

Portekiz Ligi takımlarından Porto'nun kaptanı Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynayacakları maçtan önce açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIN DURUMU ÇOK İYİ"

Şampiyonlar Ligi stratejisine uygun oynamak zorunda olduklarını ifade eden Pepe, "İki maç, bunu unutmadan oynamak zorundayız. Takımın durumu çok iyi, Chelsea'nin neler yapabileceğini de çok iyi biliyoruz. Takımda olumlu bir hava var ve bu olumlu havaya taraftarımıza göstermek istiyoruz. Taraftarımız bu sezon bizimle olmasa da bize her zaman destek oldu ve şefkat gösterdi, onlara minnettar olmamız için çok sebebimi var" dedi.

"SAHADA PARA OYNAMIYOR"

Chelsea'ye saygı duyduklarını ifade eden Pepe, "Chelsea büyük takım, büyük oyunculardan kurulu bir takım. Onlara saygı duyuyoruz. Chelsea 700 milyon euroluk bir takım ancak sahada para oynamıyor" şeklinde konuştu.

(Ensonhaber)