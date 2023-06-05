Pendikspor ile Bodrumspor arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00’de Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak.
Pendikspor ile Bodrumspor arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00’de Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak.
Spor 05.06.2023, 13:44
Pendikspor ile Bodrumspor arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00’de Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak.