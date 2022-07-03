Pemra Portekiz’de teklerde, Altuğ İspanya’da çiftlerde şampiyon

Pemra Özgen Portekiz’de düzenlenen W25 Porto Open turnuvasında teklerde 18. şampiyonluğunu elde ederken, Altuğ Çelikbilek DE İspanya’da düzenlenen Malaga Open turnuvasında ilk ATP Challenger çiftler şampiyonluğunu elde etti.

36 yaşındaki milli tenisçi Pemra Özgen Porto kentinde düzenlenen turnuvada sırasıyla Japon, Danimarkalı, Rus ve Avustralyalı rakiplerini eleyerek finale ilerledi. Pemra final mücadelesinde 22 yaşındaki İspanyol tenisçi Eva Guerrero Alvarez ile karşılaştı. 1 saat 55 dakika süren karşılaşmada Guerrero Alvarez’i 6-3, 2-6, 6-2 mağlup eden Özgen bu senenin ilk, toplamda 18. şampiyonluğunu Portekiz’de elde etti.

Altuğ Çelikbilek ve Kazak partneri Dmitry Popko, İsrailli Daniel Cukierman ve Ekvadorlu Emilio Gomez ikilisini final karşılaşmasında 6-7, 6-4, 10-6 yenerek İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. İlk ATP Challenger çiftler şampiyonluğunu Malaga Open’da elde eden Altuğ bu turnuvada teklerde de yarı finale kadar ilerledi.