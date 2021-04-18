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Pelkas’tan 14 gole doğrudan katkı

Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Başakşehir karşısında fileleri havalandırarak gol sayısını 6’ya çıkarırken, daha öncede yaptığı 8 asistle toplamda 14 gole doğrudan katkı verdi.

Spor 18.04.2021, 21:02
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Pelkas’tan 14 gole doğrudan katkı

Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Başakşehir karşısında fileleri havalandırarak gol sayısını 6’ya çıkarırken, daha öncede yaptığı 8 asistle toplamda 14 gole doğrudan katkı verdi.

Süper Lig’de deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Pelkas attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Maçın 57. dakikasında Ozan Tufan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazdan meşin yuvarlağı gönderen Yunan futbolcu, ligde gol sayısını 6’ya çıkardı. Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde 26 maçta yaptığı 8 asistle toplamda 14 gole doğrudan katkı verdi.
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