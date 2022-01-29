Pelkas: “Takımın ihtiyaçları için elimden geleni yapacağım“

Fenerbahçeli futbolcu Dimitrios Pelkas, takımın ihtiyaçları için elinden geleni yapacağını ifade ederken, aile olarak gösterecekleri performansla hep birlikte ileriye gitmek istediklerini ifade etti.

Süper Lig’e verilen milli arada hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe’de Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Burada bulunmanın kendileri açısından iyi olduğunu söyleyen Yunan oyuncu, “Takım arkadaşlarımla beraber burada beraberiz, idmanlar gerçekleştiriyoruz. İyi bir şekilde devam ediyor. Havada güzel ve sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz“ dedi.

“Futbolu çok seviyorum“

Futbol hayatına değinen 28. yaşındaki futbolcu, “Futbol gerçekten böyle bir şey her gün farklı olaylar olabiliyor. İnişli çıkışlı olabiliyor hayat gibi. Ama burada önemli olan şey dengeli olabilmek. İyi giderken ayaklarınız havadadır, kendinizi çok iyi hissedersiniz ama gitmediğinde hayal kırıklıkları olur. Güçlü bir mantaliteyle sürdürmemiz gerekiyor. Tabii ki de zor durumlar olabiliyor. Sakatlık da bunlardan bir tanesi. Ama ben bunu hiçbir şekilde mazeret olarak gösteremem. Çalışmaya devam etmem gerekiyor. Ben futbolu çok seviyorum ve benim hayatım. Güçlü bir şekilde devam edip takıma yardım etmem gerekiyor. Takım bana her şeyini veriyor ve takım arkadaşlarım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum“ diye konuştu.

“Takımın ihtiyaçları için elimden geleni yapacağım“

Takıma sakatlık sonrası dönüş sürecine değinen Pelkas, “Bu süre bazıları için yeterli, bazıları için olmayabilir bu tartışmalara girmek istemem. Herkes oynamayı ister, sahada performans ortaya koymak ister. Bazen iyi bazen kötü performans ortaya koyarsınız. İyi oynayabilmeniz için etkenler çok fazla. Ben çalışmaya devam edeceğim sıkı bir şekilde. Hala takıma yardımcı olabileceğimi biliyorum. Takımın ihtiyaçları için elimden geleni yapacağım“ ifadelerini kullandı.

“Aile olarak hep birlikte ileriye gitmek istiyoruz“

İyi bir gruba sahip olduklarını söyleyen Yunan oyuncu, “Herkes çalışmalarını sürdürüyor. Yeni hocamızla çok çalışma imkanı bulamadık, yeni geldi. Kendisi gerçekten hoş ve nazik bir insan. Bizler futbolcular olarak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Hak edilen yere gelebilmek adına elimizden geleni yapmamız gerekiyor, hedeflerimiz var. Başarılı olmak istiyorsak bunu hep beraber yapabiliriz. Aile olarak hep birlikte ileriye gitmek istiyoruz“ dedi.

“Taraftar bizim yanımızda oldukça çok güçlüyüz“

Fenerbahçe taraftarına değinen Dimitrios Pelkas, “Taraftarın mutsuz hissetmesi normal. Takımı hak ettiği noktaya getirdikçe onlara umut verebiliriz. Çünkü biz onların güçlerini hissettik. Onlar bizim yanımızda olduklarında çok güçlüyüz. Elbette ki hedeflerimiz devam ediyor. Lig bitmedi, 15 maç var oynanacak. Kupa hedefimiz var, Kayseri ile oynayacağımız maç, Konferans Ligi’nde oynayacağımız maçlar var. Maç maç bakmak durumundayız, her maçı geldiğinde değerlendirmeliyiz. Şimdiden bir şey söylemek doğru bir şey değil, her maçın hikayesi farklı. Bana göre en iyi yol, maç maç odaklanarak devam etmek olacak“ şeklinde konuştu.