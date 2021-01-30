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Pelkas sakatlandı
Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Çaykur Rizespor müsabakasında yaşadığı sakatlık sonucu maçı tamamlayamadı.
Spor 30.01.2021, 20:44
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Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Çaykur Rizespor müsabakasında yaşadığı sakatlık sonucu maçı tamamlayamadı.Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas müsabakanın 60. dakikasında sakatlık yaşadı. Sağlık görevlilerinin tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Pelkas yerini 61. dakikada Mert Hakan Yandaş’a bıraktı.