Pelkas, hastaneye kaldırıldı! Son durumu ne?

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Pelkas, 80. dakikada Skubic ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Kafasını sert bir şekilde Skubic'in vücuduna çarpan Yunan futbolcuya hemen sağlık ekipleri saha içinde müdahale etti. Yunan futbolcu, bu müdahalenin ardından sağlık görevlileri eşliğinde sedyeyle ambulansa götürüldü.

Bilinci yerine gelen Dimitrios Pelkas'ın kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Pelkas'ın yerine 82. dakikada oyuna Mbwana Samatta dahil oldu.

Fenerbahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu şu ifadeleri kullandı;Pelkas göğsüne çok ciddi bir darbe aldı. Aldığı darbeyle şuurunu kaybedip, dilini ısırmıştı. Hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Şuuru açıldıktan sonra göğsünde devam eden ağrıları vardı, bir an önce ambulansa götürdük, damar yolunu açıp hastaneye getirdik. Beyin, boyun ve akciğer tomogrofisini çektik. Herhangi patolojik bir şey görünmüyor ama kontrol altında olması gerekiyor. İstanbul'a seyahat edeceğiz ve sonra tekrar hastane ortamına geçeceğiz. Takımla dönecek. Radyolojik olarak bir problemi görünmüyor."