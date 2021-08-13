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Pelkas: "3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım"

Fenerbahçe’nin omuzundan sakatlık yaşayan Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Spor 13.08.2021, 15:08
Pelkas: "3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım"

Fenerbahçe’nin omuzundan sakatlık yaşayan Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe’de Pelkas şoku yaşanıyor. Yeni sezonun ilk maçında pazar günü Adana Demirspor’a konuk olacak sarı-lacivertli takımda Pelkas’ın dünkü antrenmanda omuzunun çıktığı açıklanmıştı. 27 yaşındaki Yunan yıldız, bugün sosyal medya üzerinden durumuna ilişkin açıklama yaptı ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Pelkas’ın açıklaması şöyle:

"Omuz sakatlığım nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Önümüzdeki maçlarda forma giyemeyeceğim için üzgünüm. En kısa sürede eski formuma kavuşup takıma katılmak istiyorum. Daha güçlü döneceğim..."
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