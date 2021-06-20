Pehlivanlar, Kırkpınar’a Korkuteli’nde hazırlanıyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlanan son şampiyon Ali Gürbüz ve diğer pehlivanlar, antrenmanlarını Korkuteli’nde sürdürüyor. 100. yıl Atatürk Stadyumu’nda antrenör Hikmet Tuğsuz eşliğinde çalışmalarına aralıksız devam eden Ali Gürbüz, yağlı antrenmanı Korkuteli Belediye güreşçileri ile birlikte gerçekleştirdi.

Edirne Sarayiçi’nde 9-10-11Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş’lerine katılacak olan Korkuteli Belediyesi Yağlı Güreş Takımı hazırlıklarına Korkuteli’nde devam ediyor. 100. Yıl Atatürk Stadyumu’nda yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcağa aldırmadan yağlı antrenman yapan Ali Gürbüz, Tarihi Kırkpınar güreşlerine antrenör Hikmet Tuğsuz eşliğinde devam ediyor.

Antrenman sahasına gelen pehlivanlar, kispetlerini giydikten sonra birbirlerini yağladı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından birbirleriyle eşleşen pehlivanlar, kızgın sıcak altında güreşti. 20 dakika birbirleri ile kıran kırana güreşen başpehlivanlar ve diğer küçük boy pehlivanlar yenişemeyince puanlamaya gidildi. Antrenörlerin sık sık uyardığı pehlivanlar, 40 derecelik sıcak altında zor anlar yaşadı.

Ali Gürbüz’ün alt boylarda mücadele eden güreşçilere sık sık taktik verdiği görüldü. Küçük güreşçileri uyaran Gürbüz, sporculara hatalarını ve yapması gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi. 45 dereceyi bulan sıcak altında 2 saat antrenman yapan pehlivanlar, yaklaşık 100 litre yağ kullandı. Pehlivanların antrenmanını güreş severler de takip etti.

Hikmet Tuğsuz: "Ali Gürbüz Her Zaman Hazır"

Ali Gürbüz’ün hocası antrenör Hikmet Tuğsuz, "Korkuteli Belediyesi adına güreşen Ali Gürbüz her zamanki gibi iddialı. Kendisi Tarihi Kırkpınar’a iyi hazırlanıyor. Morali de iyi. Antalya ve Korkuteli halkını en iyi şekilde temsil edecektir. Allah izin verirse şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Korkutelili iş adamı Mehmet Günal’da yağlı antrenmanı izleyerek, Ali Gürbüz’ün antrenmanını ilçede yapmasından dolayı bir adet koç kurban ederek, antrenmana katılan güreşçilere ikram etti.