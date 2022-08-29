Pedro Nuno Adanaspor’da

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, Portekizli Pedro Nuno’yu kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlılar, Portekiz Ligi ekibi Belenenses ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Pedro Nuno ile 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Camiamıza hayırlı olsun" denildi.