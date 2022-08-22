Pedro ilk kez kadroda

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Joao Pedro, Adana Demirspor mücadelesinde ilk kez kadroda yer alıyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferi İtalyan forvet Joao Pedro, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez kadroda yer alıyor. Sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan Pedro, Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından Adana Demirspor müsabakasının kadrosuna alındı.