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Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kayserispor karşısında kaydetti.
Spor 03.09.2022, 23:47
Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kayserispor karşısında kaydetti.
Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Kayserispor ile oynadığı müsabakada sarı-lacivertli formayla ilk kez 11’de başlayan İtalyan forvet Joao Pedro golle tanıştı. 37. dakikada Arao’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pedro, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, müsabakanın geri kalan bölümünde de oynadığı etkili futbolla taraftarın beğenisini kazandı.
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