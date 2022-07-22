banner528

banner549

banner547

Son Dakika
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
Davutoğlu’ndan FİSKOBİRLİK’e ziyaret
Davutoğlu’ndan FİSKOBİRLİK’e ziyaret
Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir
Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir
Rusya
Rusya "hasım ülkeler" listesine 5 ülkeyi daha ekledi

Pedro, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 27 Temmuz Çarşamba akşamı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Joao Pedro da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Spor 22.07.2022, 20:14
Pedro, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 27 Temmuz Çarşamba akşamı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Joao Pedro da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin devamında pas çalışıldı. Taktiksek ve bireysel çalışmalarla da idman noktalandı. Mert Hakan Yandaş ise, özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Yeni transfer Joao Pedro da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Yorumlar (0)
26°
açık