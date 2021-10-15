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Pedri için istenen rakam dudak uçuklattı

Barcelona, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Pedri'yle nikah tazeledi. Kulübün geleceği olarak görülen genç futbolcuyla 2026 yılına kadar geçerli kontrat imzalanırken, sözleşmedeki serbest kalma maddesi dikkat çekti. Pedri için istenen rakam tam 1 milyar Euro...

Spor 15.10.2021, 11:22
Pedri için istenen rakam dudak uçuklattı

Ekonomik anlamda zor günler geçiren ve bu süreçte genç yıldızlarına sarılan Barcelona'da flaş gelişme... Katalan ekibi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Pedri ile sözleşme yeniledi. Barça camiasının, kulübün geleceği olarak gördüğü Pedri ile 2026 yılı sonuna kadar geçerliliği olacak yeni kontrat imzalandı.

Yıldız futbolcunun ise serbest kalma bedeli dudak uçuklattı. Barcelona, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 1 milyar Euro'ya (10 milyar 631 milyon 400 bin Euro) serbest kalır maddesi koydurdu. 

Hatırlanacağı üzere Pedri geride bıraktığımız sezon Barcelona formasını 54 kez giymiş, Tokyo Olimpiyatları, EURO 2020 ve Dünya Kupası elemeleri derken tam 75 maça çıkmıştı. İstikrarıyla göz dolduran genç orta saha bu sezon 4 maçta süre aldı. 

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