Pedallar 19 Mayıs için çevrildi

Kocaeli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaklaşık 250 kişinin katıldığı, "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlendi. Üzerlerine ay-yıldız baskılı tişörtler giyen vatandaşlarla birlikte pedal çeviren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşları selamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kocaeli’deki bisiklet kulüpleri üyeleri, lise öğrencileri ve halkın katıldığı "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiren tura, yaklaşık 250 kişi katıldı. Bisiklet turu, İzmit Kent Meydanı’ndan başladı. Tura katılamayan vatandaşlar ve sürücüler de günün anlam ve önemine ilişkin çalınan marşlar eşliğinde bisikletli takıma destek sundu.

Büyükakın: "Bunu asla unutmayın"

Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, alanda vatandaşlarla selamlaştı. Meydanda vatandaşlarla birlikte dev Türk bayrağı açan Başkan Büyükakın yaptığı konuşmada, kurtuluş meşalesini yakarak, Türkiye’nin bağımsızlığını elde eden şehitlere teşekkürlerini sundu. Büyükakın, "Bu aziz milletin kıymetli evlatları var olduğu müddetçe, dünyanın neresinde olursa olsun, bir millet mazlum haline düşmüşse, millete zulüm ediliyorsa onların yanında olacağımızı haykırmak için de buradayız. Bu millet dünyanın barışının, huzurunun, kardeşliğinin teminatı bir millettir. Milletimizin nasıl aziz bir millet olduğunu, tarih boyunca neler yaptığını, dünyaya barış ve kardeşlik getirmek için neler yaptığını asla unutmayın. Biz eğer bugün burada huzur içinde toplanabiliyorsak, bu bayrak ufukları dalgalandırıyorsa bunun tek bir teminatı var ve bunu asla unutmayın" dedi.

Başkan da pedal çevirdi

Büyükakın’ın konuşmasının ardından meydanda toplanan bisikletli grup, şehir merkezine doğru yola çıktı. Grubun en ön safında ise Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yer aldı. Üzerlerine ay-yıldız baskılı tişörtler giyen vatandaşlarla birlikte pedal çeviren Büyükakın, tur güzergahı üzerinde yer alan vatandaşları selamladı. Bisikletli grup, şehir merkezinden Sekapark Uçurtma Tepesi’ne kadar pedal çevirdi. Renkli görüntülere sahne olan bisiklet turu, Sekapark Uçurtma Tepesi’nde son buldu.

Öte yandan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güzergah üzerinde önlem alarak, herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasını sağladı.