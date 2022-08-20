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Pazarspor’da Erzurum kampı sona erdi
TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Erzurum kampını tamamladı.
Spor 20.08.2022, 11:47
TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Erzurum kampını tamamladı.
Pazarspor, Erzurum kampını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak Pazar’a döndü. 10 gün süren Erzurum kampının ardından Pazarspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Vanspor maçı ile sezona başlayacak.