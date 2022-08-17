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Pazarspor, Yasin Davuş’u renklerine bağladı
TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Yasin Davuş’u transfer etti.
Spor 17.08.2022, 12:54
TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Yasin Davuş’u transfer etti.
TFF 2. Lig’de mücadele eden Pazarspor, Kahramanmaraşspor’da forma giyen kalecei Yasin Davuş ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Davuş, Pazarspor’un Erzurum’daki kampına katıldı.