Pazarspor, Yağız Rüştü Aktaş’ı renklerine bağladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Yağız Rüştü Aktaş’ı 2 yıllığına transfer etti.

TFF 2. Lig’de mücadele eden Pazarspor, Osmaniyespor FK’da forma giyen orta saha oyuncusu Yağız Rüştü Aktaş ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Yağız Rüştü Aktaş, Bursaspor altyapısından çıktıktan sonra Muğlaspor, Erbaaspor ve Osmaniyespor takımlarında toplamda 103 müsabakada forma giydi.