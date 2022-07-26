Son Dakika
Ege’deki yat yarışına tacizde bulunan Yunan Sahil Güvenlik unsurunu Türk Sahil Güvenlik botu kovaladı
Pazarspor Hakan Doğru’yu renklerine bağladı
TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Hakan Doğru’yu 2 yıllığına transfer etti.
Spor 26.07.2022, 17:33
TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Hakan Doğru’yu 2 yıllığına transfer etti.
TFF 2. Lig’de mücadele eden Pazarspor, Kahta 02 Spor’da top koşturan Hakan Doğru ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Sağ bek oyuncusu Hakan Doğru, Kayseri Erciyes, Kayseri Şeker, Kahramanmaraş, Sivas Belediyespor, Çorum Belediyespor, Erbaa, Kozan Belediyespor, Adıyaman 1954, Artvin Hopaspor ve 52 Orduspor FK takımlarında top koşturdu. Doğru, 1. Lig’de 16 maç oynarken 3. Lig’de ise 245 müsabakaya çıktı.