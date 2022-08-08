Patryk Szysz’den ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asist

Medipol Başakşehir’in yeni transferi Patryk Szysz, çıktığı ilk Süper Lig maçında 1 gol bir asistlik performans sergiledi.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Başakşehir, Kasımpaşa’yı ağırladı. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan müsabakadan ev sahibi ekip 4-0’lık galibiyet ile ayrıldı. Turuncu-lacivertlilerin Polonya Ligi ekiplerinden Zaglebie Lubin’den bu sezon başında kadrosuna kattığı Patryk Szysz, Başakşehir forması ile çıktığı ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcu 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.