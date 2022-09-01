Paris’te Grand Prix heyecanı

Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları’na kota puanı veren Tekvando ve Para Tekvando Grand Prix Müsabakaları, oyunların düzenleneceği Paris’te yapılacak.

Tekvando ve Para Tekvando Grand Prix Müsabakaları, Paris’te gerçekleştirilecek. Tekvando maçları 2-4 Eylül, para tekvando müsabakaları ise 5 Eylül’de olacak. Olimpik ve paralimpik puan durumuna göre sporcuların davet ile mücadele edebildiği grand prixlerde Türkiye’yi tekvandoda 15, para tekvandoda 10 sporcu temsil edecek.

Paris’te yarışacak sporcular şu şekilde:

Tekvando

Kadınlar: Merve Dinçel (49 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Zeliha Ağrıs (57 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kilo)

Erkekler: Deniz Dağdelen (58 kilo), Görkem Polat (58 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Muhammed Emin Yıldız (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (+80 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo)

Para Tekvando (K44)

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), Nisa Nur Gürses (+65 kilo)

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Oktay Atalay (70 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo)