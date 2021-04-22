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Paris Saint Germain yarı finale çıktı

Fransa Kupası'nda Angers'i konuk eden Paris Saint Germain, 5-0'lık skorla yarı finale yükseldi.

Spor 22.04.2021, 10:59
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Paris Saint Germain yarı finale çıktı

Paris Saint-Germain (PSG), Angers'i 5-0 yenerek Fransa Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Turnuvadaki çeyrek final mücadelesinde, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımları PSG ile Angers karşılaştı.

Kupayı 13 kez müzesine götüren ev sahibi PSG, Icardi'nin 9, 68, 90, Manceau'nun (kendi kalesine) 23 ve Neymar'ın 65. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

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