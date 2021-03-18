Son Dakika
Paris Saint Germain devleşti!
Fransa Kupası son 16 turunda oynana PSG-Lille maçının galibi 3-0 lık skorla PSG oldu ve çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.
Spor 18.03.2021, 12:15
5
Fransa Kupası son 16 turunda Paris, Lille'i sahasında konuk etti.
Karşılaşmanın 9. dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle PSG, maça hızlı başladı.
41. dakikada Zeki Çelik'in yaptığı faul sonrası penaltı kazanan Paris, Mbappe ile golünü buldu. Böylelikle ilk yarı 2-0 sonuçlandı.
Lille'de Yusuf Yazıcı 78. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. 90+3' te Mbappe'nin attığı 2. gol ile skoru 3-0 yapan PSG, çeyrek finalin ismi oldu.