Paris Saint Germain, Barcelona'yı saf dışı bıraktı!

Barcelona'yı sahasında 4-1 lik skorla mağlup eden PSG, son 16 turunun ikinci maçına kendi evinde çıktı.

Maça etkili başlayan PSG'nin ilk golünü bulan 30. dakikada Kylian Mbappe oldu. Bu golle skora 1-0 lık üstünlük getiren Paris Saint Germain, 37. dakikada Lionel Messi'nin attığı golle skordaki avantajını kaybetti.

Arjantinli yıldızın, 45+3' te kullandığı penaltı vuruşu PSG'nin kalecisi Keylor Navas'ın kontrolünde kaldı ve Barcelona bu penaltıdan isabet bulamadı. Böylelikle karşılaşma 1-1 sonuçlanırken Paris Saint Germain, çeyrek finale yükselen takım oldu.