Paris Saint-Germain Academy Turkey, Erzurum’da 13. akademiyi açtı

Paris Saint-Germain Academy Turkey, 16 Ekim Cumartesi günü Erzurum Olimpiyat Millet Bahçesi’nde 13. yerleşkesini açarak hızla büyümeye devam ediyor.

Futbol Union partnerliği ile 2018 yılında Türkiye’de temelleri atılan Paris Saint-Germain Academy Turkey, 16 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te Erzurum Olimpiyat Millet Bahçesi’nde 2021-2022 sezonunun açılışını yaptı. 2021-2022 sezonu açılışı sporcuların seremonisi ile başladı. Paris Saint-Germain Academy Turkey Kurucusu Nihat Uğurlu, Paris Saint-Germain Academy Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kılıç, Paris Saint-Germain Academy Teknik Direktörü Hamza Gezmiş ve Erzurum Kurucusu Bükra Özyapar hazır bulundu. Açılış sporcuların antrenmanları ve sonrasında yapılan maç ile sona erdi.

Türkiye’de toplamda 50 şehir 70 lokasyonda açılacak

Erzurum açılımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Paris Saint-Germain Academy Turkey Kurucusu Nihat Uğurlu, “Futbol Union şirketi, dünyanın en değerli 5 futbol markası arasında gösterilen Paris Saint-Germain markasının Futbol Akademisini Türkiye’ye getirdi. Akademinin dünyada 18 binden fazla öğrencisi bulunuyor. Paris Saint-Germain Academy Turkey’in kısa sürede sporcu sayısı 1000 bandını geçti. 2022 yılında 2000 sayılarına ulaşmış olacak. Türk futbolunun altyapısına model oluşturan ve Paris Saint-Germain altyapısına futbolcu yetiştirmek amacıyla açtığımız akademilerde, 3-19 yaşındaki çocuklara yönelik futbol ve kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. Örnek eğitim metodolojimizi tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Öncelik hedefimiz; Türkiye’deki pazar liderliğini sürdürmek ve Türk futboluna önemli yıldızlar yetiştirmek. Yerli bir Türk firmayız. Ülke futbolu için önemli ve büyük yatırımlar yapıyoruz. Çünkü futbolu seviyoruz ve kazandığımızı yine futbola yatırıyoruz. Güven sağlıyoruz, eğitimde ve insan sağlığına uygun antrenman programları uyguluyoruz. Türkiye’nin her şehrinde çok yetenekli, potansiyeline inandığımız çocuklar var ve yatırım yapıyoruz. Devamlılığını sağlayan bir yapı kurduk. Türkiye’deki futbol altyapılarını kurumsallaştırmanın peşindeyiz” dedi.

Paris Saint-Germain Academy Turkey Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kılıç, "Bu projeyi özel kılan noktalardan birisi de Türkiye’de ilk defa sadece sporcuların yeteneklerinin yanı sıra yetkinliklerini de geliştirmeyi hedeflenmesidir. Sporcularımızın takımdaşlık, özgüven, kişisel liderlik, öz farkındalık, iletişim becerilerini vb. yetkinliklerini özel tasarladığımız eğitim metodolojisi ile geliştiriyoruz. Amacımız sadece sporcu yetiştirmek değil. Dünya ile rekabet edebilen liderler yetiştirmek” dedi.

Paris Saint-Germain Academy Turkey Teknik Direktörü Hamza Gezmiş, "Bu benzersiz yapının her ilde olması temennimi yine yinelerken, verdiğimiz antrenman metodları ile ülke futbolumuza birçok yıldız futbolcu yetiştireceğiz. Paris Saint-Germain Academy Turkey’ye kayılan sporcular doğru antrenman sistemi ve metodolojisi ile sistem öğreniyorlar. Her gittiğimiz ilde potansiyeline inandığımız sporcular görüyoruz. Amacımız sadece futbolcu yetiştirmek değil, aynı zamanda sistem öğrenmiş eğitimli antrenör grupları yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu sistemde hedeflediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum” dedi.

Paris Saint-Germain Academy Erzurum’un Kurucusu Bükra Özyapar da, “Kadın girişimci olarak futbolu çok sevdik ve Erzurum’a yatırım yapmaya karar verdik. Bir Erzurumlu olarak, bu gelişmiş futbol eğitim sisteminin Erzurum’da olması için gayret gösterdik ve çocuklarla buluşturduk. İnanıyorum ki, futbol eğitimi ile kişisel gelişim eğitimlerini birlikte alan yıldız adayları, rakiplerinin bir adım önüne geçecek. Çünkü Erzurum halkı bunu hak ediyor” dedi.