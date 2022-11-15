Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Eleme Turnuvaları iki turda düzenlenecek. İlk turda FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları, ikinci turda ise FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları oynanacak.

FIBA Merkez Kurulu tarafından, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Eleme Turnuvaları iki turda düzenleneceği açıklandı. İlk turda FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları (FOPQT), ikinci turda ise FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları (FOQT) oynanacak.

Ön elemelerde FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nden gelecek 40 takım mücadele edecek. Bu 40 takımın 28’i ikinci turda oynayan ama Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanamayan takımlardan, 12’si de ikinci tura yükselemeyen en yüksek puana sahip takımlardan seçilecek. Bu takımların kıtasal olarak dağılımı; Afrika’dan 8, Amerika’dan 8, Asya’dan 8 (Okyanusya dahil), Avrupa’dan 16 takım şeklinde olacak ve her bölge için turnuva formatı FIBA Merkez Kurulu tarafından kararlaştırılacak.

Ön elemelerden 5 takım FIBA Olimpiyat Elemeleri’ne katılım hakkı kazanacak. Bu 5 takımın kıtalara dağılımı ise Afrika’dan 1, Amerika’dan 1, Asya’dan 1(Okyanusya dahil), Avrupa’dan 2 takım şeklinde olacak.

Davet edilen takımlardan herhangi birinin daveti kabul etmemesi veya herhangi bir nedenle katılamaması durumunda, FIBA Merkez Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, aynı kıtadan doğrudan katılım hakkı kazanamayan bir sonraki en yüksek sıradaki takım ve takımlar davet edilecek.

Elemelerde bütün kıtaları temsilen 24 takım mücadele edecek. Katılacak ülkelerin dağılımı Afrika’dan 1 (Olimpiyat Oyunları’na direkt katılamayan en iyi takım), Amerika’dan 1(Olimpiyat Oyunları’na direkt katılamayan en iyi takım), Asya’dan 1(Olimpiyat Oyunları’na direkt katılamayan en iyi takım), Olimpiyat Oyunları’na direkt katılamayan sıradaki 16 en iyi takım (kıtalarına bakılmayacak) ve Ön Eleme Turnuvaları’ndan gelecek 5 takım şeklinde olacak.

Eleme Turnuvaları’nda mücadele edecek 24 takım, 6’şar takımlı 4 ayrı turnuvaya dağılacak. Prensip olarak, her kıta bir FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvası’na ev sahipliği yapması gerekecek. Her turnuvanın kazananı Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazanacak.

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları 12-20 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları’nın tarihi ise daha sonra açıklanacak.

Türkiye, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları’nda mücadele etme hakkı kazanmıştır.