Paravolleyde hedef 2024 Paris Olimpiyatları

Türkiye Paravolley (Oturarak Voleybol) Milli Takımı, 2023 yılında gerçekleşecek şampiyonaların hazırlıklarını Karabük’te sürdürüyor.

Karabük 5000 Evler Çok Amaçlı Spor Salonu’nda çift idmanla hazırlıklarını sürdüren Türkiye Paravolley Milli Takımı, bir hafta boyunca Karabük’te olacak.

Türkiye Paravolley Milli Takımı Başantrenörü İranlı Mohsen Zandi, 35 yıldır bu sporun içinde olduğunu belirterek, 7 aydan bu yana Türkiye Paravoley Milli Takımı’nın başında olduğunu söyledi.

Başantrenör Zandi, Karabük’teki kamp programında çalışmalarına başlayan milli takımın asıl hedefinin 2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nda şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, “Daha önce Avrupa Gümüş Ligi’nde ikinciliğimiz var. Şampiyon olacaktık ama birinci pasörümüzün sakatlanması sonucu talihsiz bir biçimde ikinci olduk. Nisan ayında Avrupa Altın Ligi’ne, mayısta Avrupa Gümüş Ligi’ne ekim ayında da İtalya’da düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasına katılıp başarı yakalamak istiyoruz. Hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nda şampiyonluk yaşamak” dedi.

“Sadece engelli bireylerin değil tüm spor meraklılarının eğlendiği bir oyun”

Paravolley’in, İran’da engelliler sporunda ana branş olduğunu dile getirerek, paravolleyin çok eğlenceli bir spor olduğunu aktaran Zandi, “Orada paravolley dünya şampiyonları var. Hatta sporcuların adlarını bile İran’ın çoğu bilir. Dünya üzerinde futbolculara gösterilen ilgi nasılsa, İran’da paravolley oyuncularına ilgi de öyle. Paravolley zevkli bir branş. Masrafsız bir branş. Sadece engelli bireylerin değil, tüm spor meraklılarının eğlendiği bir oyun. Herkese tavsiye ederim. Bu sporu yapan sporcularla yan yana oturarak oynasınlar. Çok eğleneceklerdir. Beraber eğlensinler” şeklinde konuştu.

Zandi, Karabük’te kamp yapmalarında emeği geçen herkese de teşekkürlerini iletti.

Türkiye Paravolley Milli Takımı kaptanı Gökhan Gök, Avrupa Altın ve Gümüş Ligleri için Karabük kampında bulunduklarını söyleyerek, “Asıl hedefimiz ise 2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etmek. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Huzurlu bir ortamımız var. Daha iyisi için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Parkeye çıktığımızda engelimizi unutuyoruz”

Paravolley’in ilk sporcularından biri olduğunu sözlerine ekleyen Gök, “Adana’da çalıştığım iş yeri bu spora yönelmem konusunda ön ayak olmuştu. 2009 yılından beri bu sporla ilgileniyorum. Biz parkeye çıktığımızda engelimizi unutuyoruz. Engelimizi aşıyoruz. Buradan engelli arkadaşlarıma sesleniyorum. Sadece bu branşı değil herhangi bir spor branşını yapabilirler. Dört duvar arasında kalmasınlar. Dışarıya çıksınlar. Spor bizim engelimizi unutturuyor. Hangi takım arkadaşıma sorarsanız sorun engelliyiz demezler” değerlendirmesinde bulundu.