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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Nihat Türkmenoğlu ve Yiğit Caner Aydın’dan oluşan W1 Erkek Milli Takımı finalde Rusya Okçuluk Federasyonu’nu 137-135 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Nihat Türkmenoğlu ve Yiğit Caner Aydın’dan oluşan W1 Erkek Milli Takımı finalde Rusya Okçuluk Federasyonu’nu 137-135 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Spor 26.02.2022, 16:13
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Nihat Türkmenoğlu ve Yiğit Caner Aydın’dan oluşan W1 Erkek Milli Takımı finalde Rusya Okçuluk Federasyonu’nu 137-135 mağlup ederek altın madalya kazandı.